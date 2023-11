Krumbach

12:00 Uhr

Feine Instrumentalmusik und wunderschöne Arien in St. Michael

Plus Sopranistin Susanne Rieger, Kirchenmusiker Michael Dolp und das Friedberger Kammerorchester präsentieren in Krumbach ein festliches Herbstkonzert.

Von Thomas Niedermair

Um zu der für die Vielfalt der Ausdrucksformen stehenden Krumbacher Kunstnacht auch einen musikalischen Höhepunkt beizusteuern, traten beim vorweihnachtlichen Herbstkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Michael hierfür bestens geeignete Fachkräfte auf. Sopranistin Susanne Rieger, Kirchenmusiker Michael Dolp und das Friedberger Kammerorchester unter der Leitung von Stefan Immler konnten die Erwartungen an einen atmosphärisch stimmigen, festlichen Abend sehr überzeugend erfüllen. Susanne Rieger bedankte sich am Beginn des Konzerts unter anderem bei Anita Roth, der Leiterin des Heimatmuseums, für die Organisation der Kunstnacht.

Ein edles Klangerlebnis ganz im Zeichen des Barocks

Mit der Pastoralsinfonie in D-Dur des italienischen Komponisten Gaetano Maria Schiassi (1698-1754), die der Geburt Christi gewidmet ist, eröffnete das Friedberger Kammerorchester den musikalischen Reigen. Das 1982 von Gereon Trier gegründete Ensemble, in dem sich engagierte Berufsmusiker und routinierte Amateure zu einem in beeindruckender Qualität aufspielenden Klangkörper zusammenfanden, demonstrierte unter dem souveränen Dirigat von Stefan Immler vom ersten Ton an seine Fähigkeit, festliche Instrumentalmusik aus mehreren Jahrhunderten in makelloser Aufführung zu Gehör zu bringen. Der feierlichen Instrumental-Eröffnung mit einer barocken Weihnachtssinfonie folgte die von Susanne Rieger wunderschön gesungene Arie "Ave Maria" aus der seinerzeit weltweit erfolgreichen Oper "Cavalleria Rusticana" von Pietro Mascagni (1863-1945).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

