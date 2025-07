Fest der Generationen - AWO Krumbach feiert

Hauptgedanke beim Fest der Generationen der AWO Krumbach war, alle Generationen zusammen feiern zu lassen, die Senioren und ihre Angehörigen, die Mitarbeiter aus dem AWO-Heim, die Vereinsmitglieder und vor allem auch die Kinder und Familien der Ferienfreizeit. Über 150 AWO-Freundinnen und -Freunde sind der Einladung gefolgt. Es war ein tolles Fest, und auch das Wetter hat super mitgespielt. Bei leckerem Essen und Getränken sowie schönen Gesprächen konnten alle den Abend am Lagerfeuer mit Stockbrot ausklingen lassen. Die Kinder hatten die Möglichkeit, im einzigartigen AWO-Park zu spielen. Highlight waren unter anderem die Waffeln, die es heuer gab, sowie die Fotowand, an der sich die Senioren mit ihren Familienangehörigen ablichten lassen konnten. Heimleiterin Claudia Berchtold und Orts- und Kreisvorsitzender Peter Tschochohei bedanken sich bei allen, die sie unterstützt haben und an diesem Fest teilgenommen haben.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!