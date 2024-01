Festliches Neujahrskonzert in St. Michael in Krumbach

Der Cantemus-Chor Krumbach singt Lieder zum Jahreswechsel. Die Zuhörer erwartet Chormusik aus sechs Jahrhunderten.

Nach vier Jahren Pause kündigt der Cantemus-Chor sein Neujahrskonzert für Sonntag, den 14. Januar, 16 Uhr, in St. Michael in Krumbach an. „Wenn wir uns nun nach vier Jahren wieder an ein Krumbacher Neujahrskonzert wagen, dann tun wir das bewusst mit jenem Programm, das eigentlich 2020 auf der Proben-Agenda gestanden hätte“, sagt Chorleiter Dietmar Schiersner. „Gerade zum Jahreswechsel passt dieses Programm hervorragend. Hier bilanzieren und bedenken wir das Gehen und Kommen des Jahres, blicken mit dankbaren und angenehmen, traurigen und sorgenvollen oder aber gemischten Gefühlen zurück und nach vorn“, ergänzt die Vorsitzende Petra Mayr.

Mit dem neuen Programm „Der du die Zeit in Händen hast – Chormusik zum neuen Jahr aus sechs Jahrhunderten“, das ausgesuchte Kompositionen von der Renaissance bis zur Gegenwart, von Hans Leo Hassler über Felix Mendelssohn bis hin zu Vytautas Miskinis und Billy Joel beinhaltet, nimmt der Chor sein Publikum mit auf eine Zeitreise und setzt sich mit dem facettenreichen Erleben von Zeitlichkeit auseinander. Bereits im vergangenen Frühjahr erklangen Auszüge daraus unter dem Titel „Zeitgefühle“ bei Konzerten in Erkheim und Bad Wörishofen. Am 14. Januar führt der Cantemus-Chor um 16 Uhr das komplette Konzert in der Krumbacher St. Michaelskirche auf.

Ein Erlebnis für die Sinne in Krumbach

Das Konzert verspricht ein besonderes Erlebnis für die Sinne zu werden. „Eine zur Dämmerung einsetzende Illumination soll zur Musik auch die Augen der Zuhörer ansprechen und das Konzert noch intensiver erlebbar machen“, lässt Öffentlichkeitsvorstand Andreas Keilholz durchblicken. (AZ)

