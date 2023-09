Festwoche Krumbach: Veranstalter und Wirt ziehen positive Bilanz

Das Volksfest in Krumbach lockte zahlreiche Besucher ins Zelt und auf die Stadtsaalwiese. Die Partyabende waren Besuchermagnete.

Die 65. Krumbacher Festwoche war ein Erfolg: Diese positive Bilanz ziehen der Veranstalter, der Musikverein Krumbach, Festwirt Christoph Bader und die Schausteller. Tausende Besucher aus den verschiedensten Regionen kamen an den neun Tagen des Volksfestes nach Krumbach, feierten und genossen in angenehmer Atmosphäre eine gelungene Festwoche. Einig waren sich alle Verantwortlichen: „Die Krumbacher Festwoche hat noch nichts an seiner Anziehungskraft verloren und ist nach wie vor ein besonderes Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt“.

Der erste Vorsitzende des gastgebenden Musikvereins, Tobias Ehrmann, kam nach dem Schlussakkord seiner Musikkameraden so richtig ins Schwärmen: „Das war eine herrliche, ja fantastische hervorragende Festwoche!“ Was Ehrmann besonders freute, waren die vielen Besucher – ein hoch motivierter Festwirt Christoph Bader mit einem Team von über 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und ein abwechslungsreiches Programm. Im Einklang berichten Ehrmann und Bader von einer friedlichen Wiesn. Festwirt Christoph Bader, der sich in diesem Jahr erstmals als alleiniger Festwirt für Speis und Trank verantwortlich zeigte, lobte das „Zusammenspiel“ mit dem Musikverein, der Stadt und den Schaustellern und ließ wissen, dass ihm keine „Ausfälle“ im Festzelt und auf dem Vergnügungspark bekannt sind. Das wurde mir, so Bader auch vom Roten Kreuz berichtet. Für ihn und sein Team ist bis zum letzten Tag alles bestens „gelaufen“, für ihn war auch wichtig, dass es allen Mitwirkenden Spaß gemacht hat.

Wirt mit Besucherzahlen zufrieden

Mit den Besucherzahlen zeigte sich der Festwirt überaus zufrieden. Bader: „An den beiden Party-Samstagen zählten wir jeweils über 2500 Besucher“. Positive Noten bekam auch das abwechslungsreiche Programm: Zum Auftakt die Ausstellung in der Sparkasse unter dem Motto: „100 Jahre Stadtsaal Krumbach“, Standkonzerte, dann der Musiker-Stammtisch des ASM-Bezirkes 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, die verschiedensten Musikkapellen aus der Region zeigten sich von ihrer besten Seite, das Gastspiel von Berthold Schick und seinen Allgäu6 war eine besondere Note, die Tanz-Party mit „Bartender's Best und die Party Bands – Allgäu Power und „The Mercuries“ sorgten für stimmungsvolle Abende. Nicht zu vergessen, der traditionelle Festgottesdienst im Festzelt und der Kinderflohmarkt des Kinderschutzbundes.

Der Vergnügungspark war gut besucht

Die Schausteller Familie Böhm wurde für ihre Bemühungen durch guten Besuch auf dem Vergnügungspark belohnt, wo sich ganze Familien trafen und viel Spaß an den Fahrgeschäften und an den verschiedensten Verkaufsständen, Schieß- und Wurfbunden hatten. Auf die Frage, ob Christoph Bader auch die kommende 66. Festwoche 2024 als Festwirt wieder übernimmt, lässt er wissen, wenn es nach ihm geht: „Ja“. Da aber im Februar 2024 beim Musikverein Neuwahlen der kompletten Vorstandschaft anstehen, steht letzten Endes die endgültige Entscheidung über die 66. Festwoche 2024 bei der neuen Vorstandschaft des gastgebenden Musikvereins.

