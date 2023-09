So schön war der Musikantenstammtisch auf der Festwoche

Plus Zahlreiche Musikvereine sind zum Musikantenstammtisch gekommen. Beim Gemeinschaftschor standen 220 Musikerinnen und Musiker im Festzelt auf und vor der Bühne.

Zum neunten Mal in Folge fand auf der 66. Krumbacher Festwoche der Musikantenstammtisch des ASM-Bezirks 11 statt. Beim Gemeinschaftschor standen 220 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Inzwischen hat der Musikantenstammtisch des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM), Bezirk 11, auf der Krumbacher Festwoche Tradition. Nach und nach trafen sie am Sonntagvormittag im Festzelt ein, zumeist gruppenweise und mit ihren Instrumenten im Gepäck.

Um die zehn Musikerinnen und Musiker waren es von der Musikvereinigung Gaismarkt – Niederraunau – Winzer. Man sei schon immer zum Musikantenstammtisch gekommen und außerdem sei das ein zünftiger Frühschoppen, sagten sie. Für das Zünftige, dafür sorgte dieses Mal der Musikverein Edenhausen, samt den Einlagen des stellvertretenden Bezirksdirigenten Helmut Liebhaber zusammen mit Johann Greile und Richard Morhard an ihren Alphörnern. Stark vertreten war auch der Musikverein Bleichen, gleich drei Biertische hatte der besetzt: „Da geht man hin. Und wenn man dann am Ende beim Gemeinschaftschor mit 150 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne steht, dann hat das schon was.“ Auch ansonsten ein schönes Bild: Schnell hatte sich der vordere Teil des Festzelts mit Musikvereinen aus dem gesamten ASM-Bezirk 11 gefüllt, nach und nach auch mit Gästen.