Krumbach

16:41 Uhr

Feuer in Metzgerei: Wie 80 Einsatzkräfte gegen die Flammen kämpften

Plus Die Krumbacher Feuerwehr war schnell vor Ort, doch da schlugen Flammen bereits meterhoch aus dem Dach. Die Löscharbeiten wurden durch die Fotovoltaikanlage behindert.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Am Montagvormittag liegt im Krumbacher Norden immer noch teils beißender Brandgeruch in der Luft. Im Bereich der Nordstraße, in unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk, hat in der Nacht zuvor der Dachstuhl einer Metzgerei in Flammen gestanden. Am Tag danach herrscht Ratlosigkeit am Ort des Geschehens. Der entstandene Sachschaden ist enorm, glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen. Immer wieder ziehen Passanten, Radfahrerinnen oder Autofahrer langsam an der Straße vorbei, einige halten an und blicken wie versteinert auf das verkohlte Dach-Gerippe des Anwesens.

Am Montagvormittag muss die Krumbacher Feuerwehr nachlöschen

Auch Polizei und Feuerwehr sind am Montag immer wieder am Brandort und schauen nach dem Rechten. Unter der schwer beschädigten Fotovoltaikanlage fängt es nochmals an zu qualmen, erneut muss ein Krumbacher Löschtrupp ausrücken. Ein paar durch die Hitze deformierte Solarpaneele hängen noch auf dem Dach. Ein riesiges Loch klafft im Dachstuhl. Löschschaum vom nächtlichen Einsatz ist auch viele Stunden danach noch auf dem Gelände zu sehen. Daneben liegen zerbrochene, verrußte Dachplatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen