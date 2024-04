Feuerwehr und Notarzt rücken zur Grundschule Krumbach aus

Montagmorgen, kurz vor halb elf, fahren mehrere Feuerwehrfahrzeuge auf den Hof der Grundschule. Es ist keine Übung. Notarzt und Polizei sind auch ausgerückt.

Ein Feuerwehreinsatz spielt sich am Montagvormittag an der Grundschule in Krumbach ab. Doch nicht wegen eines Brandes sind die Einsatzkräfte ausgerückt. Nach Angaben der Polizei hat sich ein Kind einen Arm in einem Heizkörper eingeklemmt und muss befreit werden. Auch Notarzt und Rettungsdienst sind mit ausgerückt.

