Feuerwehrmann wird bei Hochwasserabsperrung angefahren

Ein 25-jähriger Feuerwehrmann sperrte die Staatsstraße bei Krumbach wegen Hochwassers ab, als ein Fahrer eines Großraumtaxis ihn zufuhr und erst kurz vor ihm begann, auszuweichen.

Angefahren worden ist ein Feuerwehrmann am Sonntag gegen 0.30 Uhr in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, befand sich ein freiwilliger Helfer der Feuerwehr Nattenhausen aufgrund des Hochwassers im Einsatz auf der Staatsstraße 2018 in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Der 25-Jährige sperrte zur Unfallzeit die Staatsstraße, als ein Fahrer eines Großraumtaxis auf den Feuerwehrmann zufuhr und erst kurz vor ihm begann auszuweichen. Der Taxifahrer stieß jedoch laut Polizei mit der Stoßstange seines Pkws vorne links gegen das Bein des 25-Jährigen und fügte ihm hierbei eine Prellung des Oberschenkels zu. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)

