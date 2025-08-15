Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Krumbach: Finale von „Live am Marktplatz“ mit „Funk That Soul“

Krumbach

Finale von „Live am Marktplatz“ mit „Funk That Soul“

Nachdem das letzte Konzert der Veranstaltungsreihe für 2025 mehrfach pausieren musste, liefert die Band aus Ulm am Samstag eine Reise durch die Zeit des Funk und Soul.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Die Ulmer Band Funk That Soul tritt bei "Live am Marktplatz" in der Krumbacher Innenstadt auf.
    Die Ulmer Band Funk That Soul tritt bei "Live am Marktplatz" in der Krumbacher Innenstadt auf. Foto: Sammlung Funk That Soul

    Nachdem das letzte Konzert für 2025 der beliebten Konzertreihe „Live am Marktplatz“ mehrfach pausieren musste, findet nun am Samstag, dem 16. August, das langersehnte Finale in der Krumbacher Innenstadt mit der Band „Funk That Soul“ statt. Die siebenköpfige Truppe aus Ulm lässt „Rhythm and Grooves“ wieder aufleben und bedient die Genres Funk, Soul, R&B und Rock. Mit Klassikern von Stevie Wonder, Prince und Chaka Khan bis hin zu mondernen Hits von Bruno Mars, Jamiroquai oder Joss Stone, kann die Show beginnen. Das Herzblut dieser Band nimmt mit viel Leidenschaft und Temperament das Publikum auf eine Reise durch die Zeit des Funk und Soul. Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr und endet um 22 Uhr. Für Getränke und Speisen sorgt das Hotel und Restaurant Kachelofen, das Kinderprogramm wird von Rotaract gestemmt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden