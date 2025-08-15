Finale von „Live am Marktplatz“ mit „Funk That Soul“

Nachdem das letzte Konzert für 2025 der beliebten Konzertreihe „Live am Marktplatz“ mehrfach pausieren musste, findet nun am Samstag, dem 16. August, das langersehnte Finale in der Krumbacher Innenstadt mit der Band „Funk That Soul“ statt. Die siebenköpfige Truppe aus Ulm lässt „Rhythm and Grooves“ wieder aufleben und bedient die Genres Funk, Soul, R&B und Rock. Mit Klassikern von Stevie Wonder, Prince und Chaka Khan bis hin zu mondernen Hits von Bruno Mars, Jamiroquai oder Joss Stone, kann die Show beginnen. Das Herzblut dieser Band nimmt mit viel Leidenschaft und Temperament das Publikum auf eine Reise durch die Zeit des Funk und Soul. Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr und endet um 22 Uhr. Für Getränke und Speisen sorgt das Hotel und Restaurant Kachelofen, das Kinderprogramm wird von Rotaract gestemmt. (AZ)

