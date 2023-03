Finanziell könnte es für Krumbach bald eng werden

Plus Die Grundschule und der Kinderhort sind wichtige Projekte der Stadt Krumbach im Jahr 2023. Doch wie geht es dann im Schul- und Sportzentrum weiter?

Der Krumbacher Haushalt - er ist gewissermaßen sichtbar. Wichtige Baumaßnahmen, die aus dem Haushalt 2023 finanziert werden, laufen bereits. Dies ist die Neugestaltung der Grundschule und der Neubau des Kinderhorts. Doch zu einer großen finanziellen Herausforderung für die Stadt dürfte das werden, was derzeit noch gar nicht sichtbar ist: Eventuell 26 Millionen Euro kostet die Sanierung der Mittelschule im Schul- und Sportzentrum. Und dann ist die Frage, wie es mit dem Neubau des benachbarten Sportzentrums (möglicherweise 42 Millionen Euro Kosten) weitergeht. Die Krumbacher Finanzplanung bewerten Bürgermeister Hubert Fischer und Kämmerer Hubert Bühler durchaus unterschiedlich.