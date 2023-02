Firma SoCom in Niederraunau an europäische Software-Gruppe verkauft

Der Eigentümer der Firma SoCom Informationssysteme Wolfgang Faist hat sich zum Verkauf der Firma entscheiden. Doch er bleibt im Management-Team des Unternehmens.

Der Gründer und Eigentümer der SoCom Informationssysteme Wolfgang Faist hat sich zur Veräußerung seines Unternehmens entschieden. Das teilt die Firma in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Die Software-Unternehmensgruppe everfield hat zum 1. Februar den Hersteller für Software für die Textilservicebranche erworben; "everfield" etabliert eine europaweite Gruppe von B2B-Software-Unternehmen. Übernahmekandidaten sind Anbieter selbst entwickelter Software-Lösungen. Im Rahmen einer sogenannten "Buy-and-Grow"-Strategie setze everfield auf langfristige Zusammenarbeit und beabsichtige, SoCom zu langfristigem und nachhaltigem Wachstum zu verhelfen, so die Nachricht in der Pressemitteilung.



Socom ist seit über 30 Jahren im Krumbacher Ortsteil

"Wir sind ein gesundes, profitables Unternehmen mit einer über 30-jährigen Geschichte", sagte Wolfgang Faist. "Es gibt mir ein gutes Gefühl, mit everfield nun einen Partner gefunden zu haben, der auf den B2B-Softwaremarkt spezialisiert ist und der die Weiterentwicklung unserer Organisation aktiv unterstützt. Überzeugt hat mich insbesondere das Konzept, den Mitgliedern der Unternehmensgruppe die notwendige Unterstützung für organisches Wachstum zur Verfügung zu stellen – und zwar auf Grundlage einer dauerhaft angelegten Zusammenarbeit." Faist bleibt als Mitglied des Management-Teams im Unternehmen. Neuer Geschäftsführer wird der bisherige Prokurist Michael Wieser, der seit 18 Jahren bei SoCom tätig ist. "Als Teil der everfield-Unternehmensgruppe bieten sich uns neue Chancen, SoCom weiterzuentwickeln und die vorhandenen Wachstumspotenziale zu nutzen. Auf diesem Wege können wir unser Angebot in Zukunft noch besser auf die Anforderungen unserer Kunden ausrichten", so Wieser.

"In der everfield-Gruppe schließen sich hoch spezialisierte Softwareunternehmen zusammen, die in ihrem Segment zu den führenden Anbietern zählen. Das trifft auf SoCom in vollem Umfang zu", betonte Henning Schreiber, everfield Deutschland-Geschäftsführer und Leiter der europäischen Akquisetätigkeiten. "SoCom wird ein wesentlicher Bestandteil der everfield-Gruppe sein, und wir werden gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern die starke Marktposition des Unternehmens langfristig fortentwickeln. Unser Ziel ist nachhaltiges Wachstum auf Basis des bestehenden Produkt- und Dienstleistungsportfolios. Dabei setzen wir auf das engagierte und erfahrene SoCom-Team am Standort Krumbach, das sicherlich im Zuge des angestrebten Wachstums um weitere qualifizierte Mitarbeiter wachsen wird."

Everfield setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit

Im Rahmen einer "Buy-and-Grow“-Strategie zielt everfield auf die vollständige Übernahme der Unternehmensanteile. everfield habe dabei nicht den kurzfristigen Erfolg durch einen schnellen Wiederverkauf im Auge, sondern setze auf langfristige Zusammenarbeit. Henning Schreiber: "Wir kommen, um zu bleiben." Die Unternehmen sollen ihre Autonomie weitgehend behalten, können jedoch auf Unterstützung durch die Teams von everfield zurückgreifen. Insbesondere Gründer und Eigentümer, denen die Zukunft ihres Unternehmens am Herzen liegt, können auf diese Weise sicher sein, dass sie ihr unternehmerisches Vermächtnis in gute Hände übergeben.

Die SoCom Informationssysteme GmbH ist ein Softwarespezialist für Wäschereien. Mit mehr als 40 Softwaremodulen und App- und Weblösungen reichen die Digitalisierungsmöglichkeiten laut der Firma auch über die Betriebsgrenzen hinaus. "Mit seinem stetig wachsenden Portfolio ist der Mittelständler seit über 30 Jahren erfolgreich in der Wäschereibranche tätig und Marktführer im deutschsprachigen Raum." Insgesamt werden Produkte von SoCom in mehr als 350 Wäschereien in 17 Ländern eingesetzt. Zu den Kunden zählt ein Großteil der deutschen Wäschereiunternehmen. (AZ)

