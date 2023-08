Focus-Empfehlung für Chefarzt Dr. Manfred Herr der Krumbacher Klinik

Die Focus-Ärzteliste führt Dr. Manfred Herr, Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie an der Kreisklinik Krumbach, als besonders empfehlenswerten Mediziner der Region.

Dr. Manfred Herr, Chefarzt Unfallchirurgie und Orthopädie an der Klinik Krumbach, hat in seinem Berufsleben schon ein ganzes Bündel an Focus-Empfehlungen gesammelt, unter anderem als orthopädischer Chirurg, Unfallchirurg und Sportmediziner. Jetzt führt die Focus-Ärzteliste den Krumbacher Chefarzt als besonders empfehlenswerten Mediziner der Region.

In die Recherche von Focus gingen unter anderem Empfehlungen von Ärzten, die fachliche Expertise sowie wissenschaftliches Engagement ein, aber auch Faktoren wie Patientenzufriedenheit, Service für Patienten, Barrierefreiheit und Qualitätsmanagement wurden bewertet. Die Focus-Arztempfehlung basiert auf einer flächendeckenden Erhebung unter allen niedergelassenen Ärzten in Deutschland, das sind mehr als 270.000 Mediziner.

Dr. Manfred Herr ist seit Juli 2022 in Krumbach

Chefarzt Dr. Manfred Herr hat zum 1. Juli 2022 die Nachfolge von Dr. Siegfried Wagner angetreten. Er schätzt nicht nur die hohe Fachlichkeit und das breite Operationsspektrum an der Klinik Krumbach, sondern auch die enge Vernetzung mit der Anästhesie und der Intensivmedizin, mit der Radiologie und weiteren Abteilungen der Klinik Krumbach wie Sozialdienst, Pflege, Physiotherapie und ambulanter Chirurgie im MVZ.

„Die medizinische Versorgung an der Klinik Krumbach ist absolut konkurrenzfähig auch im Vergleich zu größeren Krankenhäusern“, sagt er, „komplexe Fälle besprechen wir im Team und nehmen uns die Zeit, Entscheidungen oder Empfehlungen mit den Patienten auf Augenhöhe zu besprechen. So erreichen wir gemeinsam gewünschte Ergebnisse und die Arbeit macht Freude. Letztendlich ist der Kontakt zu den Patienten der Teil, der unsere Arbeit ausmacht.“ (AZ)

