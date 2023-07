Krumbach

FOS/BOS-Absolventen in Krumbach bekommen Mut mit auf den Weg

Plus Bei den Abschlussfeierlichkeiten am Freitag haben 156 Absolventinnen und Absolventen der FOS/BOS Krumbach ihre Reifezeugnisse erhalten.

Geschafft! 156 Schülerinnen und Schüler der Krumbacher FOS/BOS haben ihre Abschlusszeugnisse in der Tasche. „Die Zahl ist beeindruckend“, sagte Schulleiterin Elvira Seibold bei der feierlich-fröhlichen offiziellen Übergabe. Dazu noch ein bisschen Statistik: 115 der jungen Leute erlangten die Fachhochschulreife, vier die fachgebundene Hochschulreife und 37 die allgemeine Hochschulreife.

Was die offiziellen Gratulanten den frischgebackenen (Fach-)Abiturienten mit auf den Weg gaben, war vor allem eines: Mut. Und dieses Motto war auch das Leitmotto der Veranstaltung in der Schulaula. So erinnerte der erste Redner, Landrat Hans Reichhart, in einem Videobeitrag an die besonderen Herausforderungen der vergangenen Jahre, die geprägt gewesen seien von den Einschränkungen der Pandemie. Auch erwähnte er die Vorreiterfunktion der Absolventinnen und Absolventen, die als erste Schule im Landkreis mit digitalen Endgeräten ausgestattet worden seien.

