Frau attackiert anderen Hundehalter in Krumbach mit Regenschirm

Weil er sie auf die Leinenpflicht ansprach, ist ein Hundehalter laut Polizei von einer Frau angegangen worden. Wer hat den Streit beobachtet?

In der Nassauer Straße in Krumbach ist es am Dienstag gegen 17.10 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Hundebesitzern gekommen. Ein 54-Jähriger war mit seinen Hunden spazieren, hierbei traf er auf eine Dame, die ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs war. Als er die Dame auf die Leinenpflicht ansprach, wurde er laut Bericht der Beamten von dieser beleidigt und mit einem Regenschirm attackiert. Der Hundebesitzer wurde hierbei nicht verletzt. Zeugen und Zeuginnen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)