Frau aus dem Raum Krumbach wird über WhatsApp betrogen

Eine Dame aus dem Raum Krumbach soll ihrer angeblichen Tochter Geld schicken und macht das. Dabei handelt es sich um einen Betrug auf dem Nachrichtendienst WhatsApp.

Ein unbekannter Betrüger hat sich bei einer 64-jährigen Frau aus dem Raum Krumbach als deren Tochter ausgegeben und sie um Geld betrogen. Die Frau hatte, nachdem die Nummer sie angeschrieben hatte, die Überweisung durchgeführt und sich danach bei Ihrer Tochter gemeldet. Die klärte sie auf.

Betrug fällt Frau aus Raum Krumbach erst nach der Überweisung auf

Nachdem der Frau klar war, dass sie betrogen wurde, veranlasste sie bei ihrer Bank die Stornierung der Buchungen. Ob das erfolgreich war, ist laut Krumbacher Polizei noch nicht geklärt. Die Dame hatte sich am Montag bei der Polizeiinspektion gemeldet. Bereits vor einigen Wochen gab es schon einmal solche Fälle im Raum Krumbach und auch in Senden und in Oberstdorf gab es Anfang der Woche solche Fälle. (AZ)