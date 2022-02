Frau bei Unfall mit Lkw in Krumbach verletzt

Beim Einbiegen in die Nattenhauser Straße in Krumbach übersiegt ein Lkw-Fahrer ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Auch eine Frau wird verletzt.

Übersehen hat laut Polizei ein Lkw-Fahrer am Freitag einen Pkw beim Einbiegen in die Nattenhauser Straße kurz vor dem Ortseingang nach Krumbach. Dadurch kam es gegen 7.20 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer stadtauswärts in Richtung Nattenhausen fahrenden, bevorrechtigten 31-jährigen Fahrerin.

Auto kollidiert mit Lkw-Hinterachse: Frau in Krumbach verletzt

Ihr Fahrzeug kollidierte frontal mit der Hinterachse des Lasters. Die Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt. An ihrem Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Am Lkw entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Lkw-Fahrer blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)