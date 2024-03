Frau beleidigt Polizeibeamten mehrfach und wird in Klinik gebracht

Eine 48-jährige Frau beleidigt in Krumbach und Thannhausen wiederholt einen Polizeibeamten und wird letztendlich ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagabend hat sich eine Streifenwagenbesatzung der Polizei im Krumbacher Krankenhaus aufgehalten. Dort wurde ein Beamter von einer 48-Jährigen wegen eines zurückliegenden Einsatzes aus dem Jahr 2018 angesprochen. Sie beleidigte laut Polizeibericht den Beamten mit mehreren Kraftausdrücken. Die entsprechende Anzeige wegen Beleidigung wurde gegen die 48-Jährige aufgenommen.

In der Nacht ging später ein Anruf einer Gaststätte aus Thannhausen bei der Polizei Krumbach ein, dass ein Gast ausfällig ist und andere Gäste belästigt. Die Streifenwagenbesatzung traf vor Ort wieder die 48-Jährige an, welche wiederum die Beamten mehrfach beleidigte. Da die Frau immer aufgebrachter wurde und nicht nur gegen die Beamten vorging, wurden ihr Handfesseln angelegt. Da die Frau laut Polizei nicht zu beruhigen war, erfolgte in Absprache mit dem Rettungsdienst die Verbringung in einem nahegelegenen Krankenhaus. (AZ)