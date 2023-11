Krumbach

Frau fährt beim Ausparken Laternenmast in Krumbach an

Am Mittwoch ist in Krumbach ein Auto gegen einen Laternenmast gefahren.

Das Ein- und Ausparken wird nicht umsonst in der Fahrschule gelehrt. Immer wieder passieren dabei Unfälle wie am Mittwoch in Krumbach.

Am Mittwochvormittag parkte auf dem Commerzienrat-Schleifer-Platz in Krumbach eine Autofahrerin rückwärts aus einer dortigen Querparkbucht aus. Beim Anfahren stieß sie mit ihrem Fahrzeug nach Angaben der Polizei gegen einen dortigen Lichtmast. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung An dem Mast entstand dadurch ein Schaden von etwa 500 Euro, am Pkw ein Schaden von rund 3000 Euro. (AZ)

