Krumbach

11:54 Uhr

Frau fährt bekifft Auto in Krumbach

Wegen eines am Vortag gerauchten Joints ist eine Autofahrerin in Krumbach aus dem Verkehr gezogen worden.

Ein am Vortag gerauchter Joint hat immer noch Auswirkungen am Samstag. Polizisten zogen darum eine 47-Jährige in Krumbach aus dem Verkehr.

Am Samstagnachmittag wurde eine 47-jährige Autofahrerin in Krumbach einer Verkehrskontrolle in der Nattenhauser Straße unterzogen. Hierbei konnten die Beamten entsprechende drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Die Fahrerin gab schließlich auch zu, am Vortag einen Joint konsumiert zu haben. Aufgrund dieser Feststellungen wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden, berichtet die Polizei. (AZ)

