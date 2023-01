Frau fährt betrunken in Krumbach Auto und wird nachträglich erwischt

Der Atemalkoholtest einer 56-Jährigen in Krumbach zeigt 1,1 Promille an, nachdem sie schon zu Hause angekomen ist. Sie erwartet nun ein Verfahren.

Am Dienstag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 19 Uhr eine Frau, die schwankend in ihren Pkw in der Burgauer Straße in Krumbach einstieg und losfuhr. Eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach traf die Fahrerin kurz darauf an ihrer Wohnanschrift an. Die Beamten nahmen starken Alkoholgeruch wahr, als sie die Frau kontrollierten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die 56-jährige Fahrzeugführerin erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, teilte die Polizei mit. (AZ)