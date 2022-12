Frau sammelt nach Unfall in Krumbach Autoteile ein und flüchtet

Bei einem Unfall in der Krumbacher Bahnhofstraße entsteht ein Schaden von rund 500 Euro. Die Verursacherin sammelt einige Autoteile ein und fährt davon.

Ein Unfall ereignete sich am Donnerstag, zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Krumbach. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Ein 53-Jähriger hatte dort seinen VW geparkt. Der Fahrer eines grauen Mercedes beschädigte laut Polizeibericht beim Rangieren mit dessen Anhängekupplung den Pkw des 53-Jährigen. Die Fahrerin des Mercedes stieg aus, begutachtete den Schaden, sammelte Pkw-Teile ein und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Unfallhergang wurde, wie die Polizei berichtet, von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Der beteiligte Mercedes konnte festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Fahrerin sind noch nicht abgeschlossen. Diese erwartet, wie die Polizei abschließend mitteilt, eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. (AZ)