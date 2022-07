Frau stiehlt in Krumbach Waren im Wert von 30 Euro

In einem Krumbacher Verbrauchermarkt wird eine 57-jährige Frau beim Ladendiebstahl ertappt.

Am Freitag beobachtete ein Supermarktmitarbeiter eines Verbrauchermarkts in der Krumbacher Bahnhofstraße gegen 12 Uhr, wie eine 57-Jährige laut Polizei mehrere Waren in ihren Rucksack schob. Nach der Bezahlung wurde sie auf den Diebstahl angesprochen und es wurden, so die Polizei weiter, entwendete Waren im Wert von etwa 30 Euro festgestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)