Frau verletzt sich bei Auffahrunfall in Krumbach leicht

Eine Frau möchte in Krumbach abbiegen und muss anhalten. Eine andere Autofahrerin sieht das zu spät und fährt ihr auf. Dabei wird eine der Beteiligten verletzt.

In der Krumbacher Bahnhofstraße sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen, wobei sich die Fahrerin des einen Autos leicht verletzt hat. Gegen 16.40 Uhr wollte eine 27-jährige Autofahrerin auf einen Supermarktparkplatz abbiegen und hielt verkehrsbedingt an.

Nach Auffahrunfall in Krumbach: Frau leicht verletzt

Eine 21-Jährige, die hinter ihr fuhr, bemerkte das zu spät und fuhr auf das vor ihr stehende Auto auf. Laut Polizei wurde die Unfallverursacherin durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 7500 Euro. (AZ)