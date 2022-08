Frau verliert 1200 Euro bei Internetbetrug

Eine 32-Jährige will online eine Ferienwohnung in Italien buchen und wird dabei von einem Betrüger hinters Licht geführt.

Mit welchen Tücken das Mieten einer Ferienwohnung verbunden sein kann, zeigt ein aktueller Bericht der Krumbacher Polizei. Am Dienstag erschien eine 32-jährige Frau bei der Polizei Krumbach und erstattete Anzeige. Über ein Internetportal hatte sie eine Ferienwohnung in Italien gebucht. Die Kommunikation fand zunächst über das Portal statt. Der unbekannte Täter überzeugte die 32-Jährige jedoch, diese in einem privaten Mailverkehr weiterzuführen. Im weiteren Verlauf überwies die Geschädigte eine Anzahlung in Höhe von 1200 Euro auf ein niederländisches Konto. Einen Tag vor Reiseantritt erhielt die Geschädigte laut Polizei eine Nachricht, dass die Vermieterin angeblich verunglückt sei und die Wohnung nun nicht vermietet werden könne. Eine Rücküberweisung der Anzahlung erfolgte nicht. (AZ)