Frau verliert durch Verwandtentrick in Krumbach viel Geld

Durch einen Betrug hat eine Frau in Krumbach einen vierstelligen Betrag verloren. Wovor die Polizei noch einmal warnt.

Von einem Betrugsfall mit einer bekannten Masche berichtet die Krumbacher Polizei: Eine 62-jährige Frau erhielt demnach am Donnerstag eine Nachricht ihres angeblichen Sohnes. Die Nachricht kam jedoch nicht vom Sohn, sondern von einem Betrüger. Dies erkannte die Frau jedoch zu spät. Im Glauben, für den Sohn eine dringende Überweisung auszuführen, ordnete die Geschädigte eine Zahlung von 2375 Euro an. Als das Geld bereits überwiesen war, stellte sich der Betrug durch einen Kontakt mit dem richtigen Sohn heraus.

Die Polizeiinspektion Krumbach rät immer zu Misstrauen, wenn in einem Chat Geldforderungen zur Sprache kommen. In diesem Fall sollte immer verifiziert werden, ob die Person wirklich der Kontakt ist, für die sie sich ausgibt. Dies ist möglich, indem der Kontakt gebeten wird, eine Sprachnachricht zu schicken, oder indem auf der alten Nummer angerufen wird, ob diese wirklich nicht mehr verfügbar ist, so der Tipp der Polizei. (AZ)