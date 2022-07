Frau wird an Wertstoffcontainern in Krumbach sexuell belästigt

Ein unbekannter Täter soll eine Frau in ein Gespräch verwickelt und sie später gegen ihren Willen geküsst haben. Die Polizei Krumbach bittet um Hinweise.

Eine Frau hat sich am Dienstag gegen 11.15 Uhr an den Wertstoffcontainern in der Brühlstraße in Krumbach aufgehalten, als sich ein bislang unbekannter Täter ihr annäherte und sie ansprach. Wie die Polizei Krumbach weiter berichtet, umarmte und küsste der Unbekannte die Geschädigte während des kurzen Gesprächs gegen ihren Willen.

Polizei Krumbach bittet um Zeugenhinweise zu diesem Fall

Der Täter soll laut Polizeibericht etwa 1,70 Meter groß sein und eine schlanke Figur haben. Nach Angaben der Beamtinnen und Beamten könnte er etwa 40 Jahre alt sein. Der Mann hatte kurze Haare und eine Stirnglatze. Hinweise aus der Bevölkerung sollen bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 gerichtet werden. (AZ)