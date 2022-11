Junge Wähler/Offene Liste in Krumbach haben neuen Vorstand

Max Behrends übernimmt bei JW – Offene Liste in Krumbach die Führung.

Frischer Wind weht durch die Reihen des Vorstands der JW – Offene Liste in Krumbach. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurden Max Behrends zum Vorsitzenden, Julia Geiger zu dessen Stellvertreterin, Susanne Wiesner zur Schriftführerin und Christoph Rampp zum Beisitzer gewählt. Der Verein stellt die zweitstärkste Fraktion des Krumbacher Stadtrats mit insgesamt sechs Stadträten. Außerdem stammt Bürgermeister Hubert Fischer aus den Reihen des Vereins.

Die bisherige Vorsitzende, Dr. Ildiko Sugar-Bunk, erklärte in der Begrüßungsrede, dass sie sich bei der anstehenden Wahl nicht mehr zur Verfügung stellen werde. Das bedeute nicht, dass sie sich nicht auch weiterhin für Krumbach engagieren möchte. In ihren Augen sei es aber an der Zeit, die Position als Vereinsvorsitzende abzugeben. Kommunalpolitik habe für sie noch nie bedeutet, an Ämtern zu kleben. Es gehe stattdessen darum, die Belange der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Dies war auch der Grund, warum dieser Verein gegründet wurde. Nun sei es an der Zeit, diese Aufgaben an eine jüngere Generation zu geben, die sich bereits durch vielseitiges Engagement ausgezeichnet hat. Aus diesem Grund verzichteten auch Siegfried Müller (bisheriger Zweiter Vorsitzender) und Bernd Braunsteffer (bisheriger Schriftführer) auf eine erneute Kandidatur.

Bürgermeister Hubert Fischer, der in seinem Amt als Kassenwart bestätigt wurde, schloss sich ebenfalls den Dankesworten von Frau Dr. Sugar-Bunk an. Er selber ist fast seit Beginn der Vereinsgründung aktives Mitglied. Umso mehr freue es ihn, dass sich wieder ein solch junger Vorstand bereit erklärt, ehrenamtlich für die Bürgerinnen und Bürger aktiv zu werden. Alle neuen Vorstandsmitglieder sind in den 30er-Jahren, was bei anderen kommunalen Wählervereinigungen und Ortsverbänden von Parteien eher die Seltenheit sei.

Seinen besonderen Dank sprach Bürgermeister Fischer dem neu gewählten Vereinsvorsitzenden Max Behrends aus. Neben seiner jungen Familie ist er als Stadt- und Kreisrat, als Jugendschöffe am Amtsgericht Günzburg und als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Mittelschule Krumbach tätig. (AZ)