Krumbach

06:00 Uhr

Freiflächen-Fotovoltaik in Niederraunau und mehr Eis in Krumbach

Eis zum Mitnehmen soll es in einer neuen Eisdiele in Krumbach geben.

Plus Im Bauausschuss der Stadt Krumbach geht es außerdem um den Bau von Mehrfamilienhäusern. Eine neue Eisdiele soll es auch geben.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

Für die Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage durch die Firma Metallbau Knöpfle in Niederaunau wird die Stadt Krumach die planungsrechtlichen Voraussetzungen mit Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes schaffen. Die circa 3,3 Hektar große landwirtschaftliche Fläche grenzt westlich an das Gewerbegebiet in Niederraunau an. Für die geplante Fotovoltaik-Freiflächenanlage wird die Festsetzung eines Sondergebietes erforderlich. Die Firma will den erzeugten Strom selbst verwenden. Überschüssiger Strom werde ins Netz eingespeist. Der Antragsteller wird in einem städtebaulichen Vertrag verpflichtet, die großflächige Fotovoltaikanlage nach Betriebseinstellung auf eigene Kosten wieder zu beseitigen. Grundsätzlicher Tenor bei den Stadträten: Man wolle der Firma keinen Stein in den Weg legen.

Für die Aufstellung eines Musterhauses in Vollholzbauweise einschließlich Betriebsleiterwohnung und Lagerhalle einer Schreinerei wird die Stadt Krumbach zwischen der Bundesstraße 300 im Norden und dem Lexenrieder Weg im Süden den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan aufstellen. Derzeit befindet sich auf dem Grundstück bereits das Holzlager der Schreinerei. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen