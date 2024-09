Friedhöfe Krumbach: Unbekannte beschädigen Fenster und klauen Heizlüfter

Auf dem Westfriedhof in Krumbach ist eine Fensterscheibe der dortigen Aussegnungshalle beschädigt worden. Laut Polizei liegt der Tatzeitraum von Montagnachmittag, 16 Uhr, bis Dienstag um 7 Uhr. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 150 Euro. Doch das ist nicht der einzige Fall: Ebenfalls am Dienstagmorgen sollen Unbekannte im Zeitraum von 7.15 bis 8.20 Uhr einen Heizlüfter aus der Aussegnungshalle am Ostfriedhof entwendet haben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

