Krumbach

28.02.2023

Fünf Jahre gibt es die Galerie am Wasserschloss in Krumbach

Plus Welche besonderen Akzente Karlheinz Schoblocher mit seiner Galerie und ihren Ausstellungen in der Kammelstadt Krumbach gesetzt hat.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Von der "Krumbacher Kulturmeile" sprach einmal der frühere Landrat und Bezirkstagspräsident Dr. Georg Simnacher im Rahmen einer Veranstaltung im Mittelschwäbischen Heimatmuseum. Er meinte damit den Bereich zwischen der Trachtenberatung im Landauer-Haus und der Volksmusikberatung im Hürbener Wasserschloss. Zur Substanz und Potenz der Kunstmeile konnte Simnacher die "Galerie am Wasserschloss" noch nicht zählen. Karlheinz Schoblocher eröffnete sie erst im Jahr 2018 mit der Absicht, der mittelschwäbischen Kunstszene einen frischen und starken Akzent zu setzen. 15 Ausstellungen haben mittlerweile in der Galerie stattgefunden. Pro Quartal eine Ausstellung zu organisieren, das gehöre zu seinem Konzept, erklärt der Galerist, wobei die Ausstellungen auch verknüpft werden sollten mit lokalen Ereignissen, beispielsweise der jährlich stattfindenden Krumbacher Kunstnacht. Alles, so Schoblocher, sei von Anfang an darauf ausgelegt gewesen, Innenstadt und Kunstszene zu beleben.

