Für die Krumbacher Volkshochschule ist es ein besonderes Finale

Die VHS-Vorsitzende Johanna Herold stellt das neue Programm vor. Es ist das letzte Programm, das von einer ehrenamtlich geleiteten Vorstandschaft zusammengestellt wurde.

„Wir stehen in den Startlöchern“, betont Johanna Herold, Krumbachs VHS-Vorsitzende. Die Volkshochschule nimmt nach der Sommerpause und zeitgleich mit dem allgemeinen Schulbeginn wieder frische Fahrt auf. Bei der Präsentation des neuen Herbst/Winter-Programms nennt VHS-Vorsitzende Johanna Herold eine interne Besonderheit: „Es ist das letzte Programmheft, das von der im Ehrenamt geleiteten Volkshochschule Krumbach angeboten wird.“

Dazu eine kurze Rückblende: Seit geraumer Zeit laufen zwischen den Volkshochschule Günzburg und Krumbach intensive Sondierungsgespräche mit dem Ziel einer Fusion der beiden Nachbarvolkshochschulen. Die dabei erarbeitete „Landkreis-Strategie der Volkshochschulen Günzburg und Krumbach“ ist der Wegweiser zur Fusion der beiden Bildungseinrichtungen. Und das Ziel der Vereinigung der bislang beiden im Kreis selbstständig wirkenden Volkshochschulen auf "e. V.-Basis" besteht darin, „Quantität und Qualität der kommunal verantworteten Erwachsenenbildung in den Städten Günzburg und Krumbach und im ländlichen Raum des Landkreises zukunftsfähig zu sichern, auszubauen und fortzuentwickeln“.

So geht es für die VHS in Krumbach und Günzburg weiter

Umgesetzt wird dieses so formulierte Ziel durch die Gründung einer gemeinnützigen Volkshochschul-GmbH im Landkreis Günzburg, die so in neuer Rechtsform im nächsten Jahr die Fusion besiegeln wird. Da fusionieren also die beiden Volkshochschulen Günzburg und Krumbach; die Organisation und Regie des folgenden Frühjahrsprogramms 2024 werde aber noch die bisherige Krumbacher VHS innehaben, wie Fridolin Kerler, zweiter VHS-Vorsitzender und verantwortlicher Kursplaner betont.

Alle Lernwilligen finden im neuen VHS-Stundenplan einmal mehr die verschiedensten Möglichkeiten, angereichert mit individuell passenden Kurse-Titeln und Veranstaltungs-Themen. Beste Voraussetzungen, um dann beim Start in den Bildungsherbst auf Kurs zu sein. Einen Schwerpunkt sehen die VHS-Macher darin, ein Angebot zu offerieren, das sich ausgewogen „an den Zielen machbarer Quantität und möglichst hoher Qualität“ orientiert: Das weite Feld der beruflichen Weiterbildung nimmt einmal mehr einen hohen Stellenwert ein. Auch eine Vielzahl anderer Veranstaltungen, zuzuordnen den Sparten „Kunst und Kultur“, „Musisches und Musikalisches“ hat Aufnahme in das Herbstprogramm 2023 gefunden.

Vermitteln möchte die VHS Krumbach auch eine freudige Stimmung

Ferner bieten sich Themen zur Entfaltung kreativer Fähigkeiten an, Wissensvermittlung aus den verschiedensten Interessenbereichen wird offeriert, werden individuell Fertigkeiten für alle Lebensbereiche vermittelt. Fraglos wird es etliche Termine geben, bei denen einfach nur „eine freudige Stimmung verbreitet oder sinnvolle Freizeitgestaltung vermittelt wird“. Die VHS ist erneut auch in den Außenstellen Neuburg, Thannhausen und Ziemetshausen präsent.

Das neue Programm mit allen Informationen und Anmeldeformalitäten liegt als Prospekt der Wochenzeitung Extra in der Ausgabe vom Samstag, 2. September bei. Einzelhinweise werden dann wiederholt in den Mittelschwäbischen Nachrichten und im Extra veröffentlicht. Weitere Infos zum Thema gibt es unter www.buergerhaus.krumbach.de.