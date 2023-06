Krumbach

vor 32 Min.

"Für jede Stunde ein Fünf-Mark-Stück": Wie Stefan Barcsays Karriere begann

Plus Nach 40 Jahren an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach gibt Gitarrist Stefan Barcsay am 2. Juli sein Abschiedskonzert. Was er über seine Lehrtätigkeit erzählt.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Diese Minuten sind für Stefan Barcsay immer wieder spannend: Er packt seine Gitarre aus und testet, wie sie klingt. „Ob wir miteinander harmonieren, hängt von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel Temperatur und Raumfeuchtigkeit ab“, erklärt er. Außerdem achte er darauf, dass seine Fingernägel eine bestimmte Länge haben: rechts gefeilt und links so kurz wie möglich. Erst dann konzentriert er sich auf die vor ihm liegenden Noten. Vielleicht ist dies das Geheimnis für den Erfolg des weithin bekannten Gitarristen und Gitarrenlehrers. Nach 40 Jahren beendet er Ende Juli seine Lehrtätigkeit an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach (BFSM).

Viele Kontakte an der Berufsfachschule für Musik

„Ich war sehr gerne an dieser Schule und habe im Laufe der Zeit auch ganz viele private Kontakte geknüpft, die bis heute bestehen“, blickt er zurück. Besonders das gemeinsame Musizieren mit Schülerinnen und Schülern habe ihm immer sehr viel bedeutet. Wenn ehemalige Absolventinnen und Absolventen, die eine musikalische Laufbahn eingeschlagen haben, ihn nach Jahren wieder kontaktieren und um Rat fragen, freut er sich sehr: „Kürzlich wurde ich sogar zu einem runden Geburtstag und zu einer Hochzeit eingeladen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen