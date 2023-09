Krumbach

06:00 Uhr

Für Körper und Geist: Das ist bei der Gesundheitswoche geboten

Plus Von der Wanderung bis zum Kräuterkochkurs gibt es in der Gesundheitswoche ein umfangreiches Programm. Auch bei der Leistungsschau KRU wird Gesundheit ein Thema sein.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

"Einsamkeit": Im Gespräch mit Birgit Baumann und Dr. Roland Schmid fällt dieses Stichwort immer wieder. Im Lauf der jahrelangen Corona-Krise haben viele Menschen die Dimension von "Einsamkeit" auf eine beklemmende Weise kennengelernt. Deutlich wurde und wird dabei, wie wichtig neben der körperlichen Gesundheit auch die seelische Gesundheit ist. So sollen in der Krumbacher Gesundheitswoche, die am Freitag, 22. September beginnt, beide Aspekte eine wesentliche Rolle spielen. Die Organisatoren Dr. Schmid und Birgit Baumann stellten jetzt das Programm mit zahlreichen Aktionen von der Augeninnendruckmessung bis hin zum Kräuterkochkurs vor.

Die Anfänge der Krumbacher Gesundheitswoche reichen zurück bis ins Jahr 2008. In Krumbach gab es seinerzeit bekanntlich Überlegungen, ob Krumbach Kneipp-Kurort werden könnte. Dieses Projekt wurde in den Folgejahren nicht weiter verfolgt. Aber es entstand ein Kneipp-Rundweg und Krumbach "entdeckte" für sich gewissermaßen, welch bedeutende Rolle das Thema Gesundheit für die Stadt spielt. Mit der Kreisklinik und dem Krumbad gibt es bedeutende Einrichtungen. Zahlreiche Ärzte, Apotheken und weitere Gesundheitsanbieter befinden sich in Krumbach. So entstand die Idee, jährlich eine Gesundheitswoche auf den Weg zu bringen, in der die verschiedenen Anbieter ihre Aktivitäten bündeln und vorstellen können. In der Vergangenheit stieß die Gesundheitswoche weit über die Stadtgrenzen hinaus auf breite Resonanz. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass dies auch diesmal wieder der Fall sein wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen