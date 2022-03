Für Krumbach und seine Umgebung gibt es jetzt ein neues Adressbuch

Informationen, Daten und Wissenswertes auf rund 160 Seiten: Wo das neue Adressbuch der Stadt Krumbach ausliegt.

Das neue Adressbuch der Stadt Krumbach mit Verwaltungsgemeinschaft Krumbach 2022 ist erschienen. Herausgeber ist der Verlag Heise Medienwerk GmbH & Co. KG aus Erfurt, der das Adressbuch in Zusammenarbeit mit der Stadt Krumbach sowie der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach neu aufgelegt hat.

Seit der letzten Ausgabe im Jahre 2017 hat es viele Veränderungen durch An- und Abmeldungen, Umzüge, Neubauten und Neugründungen gegeben, die eine Aktualisierung notwendig gemacht hatten. Für jeden, der mehr über die Stadt beziehungsweise die Verwaltungsgemeinschaft wissen möchte, liegt nun mit der Ausgabe 2022 ein aktualisiertes, hilfreiches Nachschlagewerk vor. In kompakter Form informiert es über Wissenswertes zur Stadt Krumbach und zu den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG), zu behördlichen, öffentlichen und sozialen Einrichtungen, über Vereine, Branchen, Namen und Straßen. In dem vom Verlag ermittelten Branchenverzeichnis sind Industrie-, Handels- und Handwerksbetriebe sowie Dienstleistungsunternehmen und Freiberufler unter dem jeweiligen Branchenstichwort aufgeführt. Nach dem Branchenteil folgt die Aufführung der Einwohner (über 18 Jahre) in alphabetischer Reihenfolge, basierend auf den Einwohnermeldedaten der Stadt/der VG, sowie die Straßen- und Häuserverzeichnisse.

Das neue Adressbuch gibt es im Krumbacher Rathaus

Der Stadtratgeber ist damit Spiegelbild der Wirtschaftsregion und nimmt als wichtige Informations- und Einkaufshilfe eine vermittelnde Funktion zwischen Suchenden und Gesuchten im wirtschaftlichen und privaten Alltagsleben ein. Das Adressbuch steht den Bewohnerinnen und Bewohnern von Krumbach sowie denen der VG Krumbach (Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Breitenthal, Deisenhausen und Wiesenbach) kostenlos zur Verfügung und kann im städtischen Krumbacher Rathaus zu den gewohnten Öffnungszeiten abgeholt werden. (AZ)