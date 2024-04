Krumbach/Fürstenfeldbruck

18:00 Uhr

Ein Brückenschlag zwischen Krumbach, Fürstenfeldbruck und Buenos Aires

Die Schwestern Hedwig (1865 bis 1918) (rechts) und Franziska Lachmann (1874 bis 1947). Das Foto entstand um 1900 in Krumbach-Hürben.

Plus Die Schülerin Anna Schorer beschäftigt sich intensiv mit dem Leben der Krumbacher Schriftstellerin Franziska Lachmann. Was sie an ihr bewundert.

Von Luca Lübeck

Zwischen Krumbach und Buenos Aires: Allein diese Stichworte deuten den windungsreichen Lebensweg von Franziska Lachmann (1874 bis 1947) an. Wer war diese hochgebildete, faszinierende und gleichermaßen bis heute rätselhafte Frau? Anna Schorer, eine Schülerin aus Fürstenfeldbruck, hat sich auf Spurensuche begeben und dabei eine bemerkenswerte Arbeit verfasst.

Anna Schorer ist Schülerin der FOS in Fürstenfeldbruck und besucht die 13. Klasse. Das Schulseminar „Deutschsprachige Künstler*innen im Exil, der Vertreibung und Emigration am Río de la Plata ab 1933“, welches von ihrem Lehrer Fedor Pellmann betreut wurde, motivierte sie, ihre Abschlussarbeit über die Krumbacher Autorin Franziska Lachmann zu verfassen.

