Fusion im Bildungsbereich: Die VHS Günzburg und Krumbach blicken auf neue Ära

„Der Countdown läuft“: Die beiden im Landkreis Günzburg etablierten Volkshochschulen Krumbach und Günzburg fusionieren. Nach dem Vollzug der von beiden VHSen jeweils beschlossenen „Verschmelzung“ der bislang unabhängig agierenden Einrichtungen in Günzburg und Krumbach wirkt dann unter hauptamtlicher Leitung die (neu benannte) „Volkshochschule im Landkreis Günzburg e.V.“ Damit wird ein neues Kapitel der Erwachsenenbildung in der Region aufgetan. Gleichwohl gilt die Chronik der selbstständigen „Volkshochschule Krumbach e.V.“ dann als abgeschlossen. Gelegenheit, zur Rückblende aus Krumbacher Sicht, mit Erinnerungen an die lokale weit über 50-jährige VHS-Historie.

Eigentlich gab es schon eine im September 1948 gegründete Vorläuferin der Volkshochschule in Krumbach: Nicht der Mode wegen, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass es im Landkreis zwar schon „genügend Studierte“ gebe, man aber „mehr wissende Schaffende“ fördern wolle, wie es der damalige Kuratoriumsvorsitzende und Landrat Dr. Fridolin Rothermel formulierte. Die Schule sollte Erkenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, das Allgemeinwissen heben, den Heimatgedanken fördern. Als Leiter dieser (ersten) Volkshochschule fungierte Studiendirektor Dr. Friedrich Heiser, Studienleiter für Thannhausen war Studienrat Hans Bronnenmaier.

Ein Blick in die Vergangenheit der VHS-Veranstaltungen: Serenade des Günzburger Kammerorchesters mit Dirigent Willy Wilikovsky, der 2001 verstarb. Foto: Manfred Keller

Drei Nähmaschinen, Bügeleisen und diverses Zubehör gehörten damals zum ersten Inventar der Schule, die im Winterhalbjahr 1948/49 mit Sprachkursen (darunter Russisch) und allgemeinbildenden Kursen („Die Schachpartie“, „Anfängerkurs für Modistinnen“) ihren Lehrbetrieb aufnahm. Im Stundenplan des Gründungsjahres waren Vorträge über Heimatgeschichte, Kunstfragen, Literatur, Medizin, Landwirtschaft und Tierheilkunde enthalten. Nach fünfjährigem Bestehen verliert sich die Spur der „ersten“ (Nachkriegs-) Volkshochschule aufgrund fehlender Aktivitäten im Jahr 1953.

Der Heimwerkerkurs für Frauen mit Fachlehrer Matthias Lenk fand 2013 statt. Foto: Manfred Keller

Dann Mitte der 1960er Jahre ein gelungener Neustart: Auf Anregung des Schwäbischen Volksbildungsverbandes wurde seinerzeit anno 1965 im Einvernehmen mit dem damaligen Landrat Karl Graf und auf Initiative von Krumbachs Bürgermeister Karl Kling die Volkshochschule auf Landkreisebene gegründet. Es sollte damit eine „bestehende kulturelle Lücke geschlossen und zudem eine Pflichtaufgabe der Gemeinde erfüllt werden“, wie es im Gründungsprotokoll nachzulesen ist. Kling machte es den Teilnehmern der Gründungsversammlung im Sitzungssaal des historischen Rathauses leicht, trotz kritischer Stimmen und bisweilen skeptischer Meinungen die Volkshochschule ins Leben zu rufen. Er konnte den Vertretern von Politik, Schule und Gesellschaft zusichern, dass die anfallenden Verwaltungsarbeiten von der Stadt Krumbach als Sachleistung übernommen würden. So konnte der Verein mit zwölf Mitgliedern zielstrebig an die Arbeit gehen: Alfons Schmid wurde erster Vorsitzender, Rektor Max Vogt stand ihm als Stellvertreter zur Seite, Schriftführer wurde Josef Baur von der Stadtverwaltung. Weitere Mitglieder des Vorstandes waren Dr. Hubert Tränkner, Dr. Robert Blume (Neuburg), Josef Oberwallner (Thannhausen) und Krumbachs Bürgermeister Karl Kling. Zum Vorsitzenden des Beirates wurde Landrat Karl Graf gewählt.

„Männerkochen" mit Bettina Seitz war in der Vergangenheit ein ebenfalls beliebter Kurs. Foto: Manfred Keller

Mit ihrem Kurs- und Vortragsangebot hatte die neue Volkshochschule von Beginn an einen guten Start: Zwölf zum Teil überbelegte Kurse in Französisch, Italienisch, Buchführung, Technischem Zeichnen und Hauswirtschaft in Krumbach und Thannhausen machten den Anfang. Der Schwerpunkt des Vortragsprogramms lag zunächst bei heimatkundlichen Themen.

Die folgenden bis ins hier und heute verweisenden Jahrzehnte der Krumbacher Volkshochschule („klein aber fein“) unter ehrenamtlicher Leitung trug in Krumbach wie auch in den aktiv wirkenden VHS-Außenstellen Neuburg, Thannhausen und Ziemetshausen kontinuierlich reiche Früchte auf dem Sektor des weiten Feldes der Erwachsenenbildung in Stadt, in Gemeinden, im Kreis mit Ausstrahlung in die Region und darüber hinaus. Ohne die Statistik im Einzelnen zu bemühen, war es eine Fülle an Themen und Terminen: Kurse verschiedenster Fachrichtungen, Seminare, Workshops, Exkursionen, Fahrten, Reisen, Info-Veranstaltungen, Autorenlesungen, Konzerte, Kabarettabende und vieles mehr war in den jeweiligen VHS-Semesterprogrammen aufgeführt.

Das Reperatur-Café ist eine beliebte Veranstaltung der VHS. Foto: Manfred Keller

Ein ganz wesentliches Merkmal der Krumbacher Volkshochschule („klein aber fein“) war der Status der über die Jahrzehnte unverändert gebliebenen Leitung auf ehrenamtlicher Basis. Dieses „Krumbacher Modell“ hatte sich bewährt. Der Schau in den „Rückspiegel“ der lokalen Krumbacher VHS-Geschichte der Blick voraus: Die nunmehr aktuell ins Haus stehende und für September vorgemerkte Fusion der Günzburger und der Krumbacher Volkshochschulen zur „Volkshochschule im Landkreis Günzburg e.V.“ hat „die gesteigerte Leistungsfähigkeit und langfristige Existenzsicherung der Volkshochschulen im Landkreis Günzburg zum Ziel. Wie im Vertrag formuliert, dient sie somit dem Auftrag, die Erwachsenenbildung im und für den Landkreis Günzburg zur fördern“. Im Fokus die strategischen „Ziele einer Volkshochschule für den Landkreis“ und somit eingebunden in das übergeordnete Leitbild: Eine Volkshochschule für den Landkreis Günzburg im öffentlichen Auftrag, zu fairen Preisen, in garantierter Qualität als regionaler Bildungs- und Daseinsversorger in interkommunaler Zusammenarbeit und im Einklang mit dem im Jahr 2000 verabschiedeten Leitbild des Landkreises Günzburg für Bildung. Im Erläuterungsbericht beim Fusionsverfahren liest sich das „Zielbild“ der Verschmelzung kurz und knapp formuliert: „Nutzen zu stiften für Teilnehmende/Kunden der Volkshochschule“.

Die Vorstandschaft der Volkshochschule Krumbach vor der Fusion (sitzend von links) die Außenstellenleier Josef Kuhn (Ziemetshausen), Gertrud Zimmermann-Wejda (Thannhausen), Rosi Reinhard (Neuburg/Kammel), dahinter Schriftführer Manfred Keller, Beiratsvorsitzender Bürgermeister Hubert Fischer, Johanna Herold (1. Vorsitzende), Fridolin Kerler (2. Vorsitzender) und Schatzmeister Andreas Steinbacher. Foto: Manfred Keller

Die weiteren Vorsitzenden der Volkshochschule Krumbach nach Alfons Schmid: Klaus Sturm (1972 bis 1974), Claus Lamey (1975 bis 1982), Alfons Schmid (1982 bis 1999), Philipp Kaiser (1999 bis 2013), ab 2013 Johanna Herold. Stellvertreter waren: Max Vogt, Dr. Hubert Tränkner, Claus Lamey, Philipp Kaiser, Sigrid Liebenberg, Alois Seidler, Leonhard Göppel, Jörg Drechsler und Fridolin Kerler.