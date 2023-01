Fußgänger und Autofahrer geraten in Krumbach in Streit

Wegen Kopfhörern hört ein Fußgänger den Verkehr um ihn herum nicht mehr. Als ein Autofahrer deswegen hupt, kommt es in Krumbach zum Streit.

Ein 32-jähriger Fußgänger war am Sonntagmorgen gegen 10.50 Uhr im Badweg unterwegs. Dabei ging er laut Polizei auf der Fahrbahn und trug Kopfhörer, mit denen er Musik hörte. Dies war der Grund, warum er ein von hinten heranfahrendes Auto nicht wahrnahm. Der 76-jährige Fahrer hupte den Mann deshalb an. Beim Vorbeifahren klappte der Fußgänger den Außenspiegel des Pkw um, ohne dass ein Schaden entstand. Hierauf hielt jedoch der 76-Jährige an und stieg aus. Die beiden Beteiligten gerieten in einen Streit, der in einem gegenseitigen Gerangel endete, meldet die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)