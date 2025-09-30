Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Krumbach: Gartenbauverein Krumbach auf Pilzwanderung

Krumbach

Gartenbauverein Krumbach auf Pilzwanderung

Informative Pilzwanderung.
Von Regina Schury für Gartenbauverein Krumbach
    • |
    • |
    • |
    Pilzwanderung
    Pilzwanderung Foto: Schury

    Der Gartenbauverein Krumbach machte sich Ende September mit der Pilzcoachin Ruth Graf auf zur Pilzwanderung. Aufgrund des hohen Interesses konnten sogar zwei Wanderungen durchgeführt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren viel Wissenswertes rund um essbare und giftige Pilze, Unterschiede in ihren Merkmalen und was beim Pilze sammeln zu beachten ist. Den Abschluss bildete ein kurzweiliges Quiz. Nachdem Frau Graf jedes Pilzkörbchen kontrolliert hatte, freuten sich alle auf ein leckeres Essen mit den selbst gesammelten Pilzen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden