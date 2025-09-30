Gartenbauverein Krumbach auf Pilzwanderung

Der Gartenbauverein Krumbach machte sich Ende September mit der Pilzcoachin Ruth Graf auf zur Pilzwanderung. Aufgrund des hohen Interesses konnten sogar zwei Wanderungen durchgeführt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren viel Wissenswertes rund um essbare und giftige Pilze, Unterschiede in ihren Merkmalen und was beim Pilze sammeln zu beachten ist. Den Abschluss bildete ein kurzweiliges Quiz. Nachdem Frau Graf jedes Pilzkörbchen kontrolliert hatte, freuten sich alle auf ein leckeres Essen mit den selbst gesammelten Pilzen.

