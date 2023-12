Gasthof Diem: Eine Krumbacher Wirtsfamilie im Wandel der Zeit

Plus Die Geschichte des Gasthofs Diem geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Wie eine Krumbacher Gastrofamilie Tradition und Moderne vereint und so krisenfest agiert.

Mittlerweile hat die neunte Generation das Ruder übernommen, doch die Familientradition soll auch künftig hochgehalten werden. Seit 1876 hat sich der Gasthof Diem fest in der Krumbacher Gastronomie etabliert. Der Zusammenhalt macht die Familie Diem stark und er ist auch notwendig. Diverse Krisen in der Gastro hat der Betrieb überstanden, und die nächste ist bereits im Anflug. "Die veränderte Mehrwertsteuer im kommenden Jahr wird Folgen haben. Viele Betriebe werden die Entscheidung langfristig nicht überleben", erklärt Küchenchef Johannes Diem. Doch seine Familie sei breit aufgestellt und habe daher keine schlaflosen Nächte. Der 30-Jährige überlegt sich ständig, welche Veränderungen notwendig sind, um Moderne mit Tradition zu vereinen.

Vater Karl pflichtet seinem Sohn bei. Man gehe heutzutage nicht mehr ins Wirtshaus, um satt zu werden. "Gäste erwarten ein kulinarisches Erlebnis, Gastfreundschaft und eine gemütliche Atmosphäre", erklärt der 60-Jährige. Dass mittlerweile seine Söhne Johannes und Benedikt innerhalb und außerhalb der Küche die Richtung vorgeben, sei ebenfalls Familientradition. Auch sein Vater habe ihm das Vertrauen ausgesprochen und Verantwortung übergeben, sagt Karl Diem.