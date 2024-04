Krumbach

Gastspiel 2024: So war die Premiere des Circus Alessio in Krumbach

Plus Eine Meerjungfrau unter der Zirkuskuppel, Kamele und sogar ein "Eisbär" in der Manege. Was der Circus Alessio bei seinem Gastspiel in Krumbach bietet.

Von Elisabeth Schmid

Am Freitag war Premiere beim Circus Alessio. Der Zirkus ist zum zweiten Mal auf dem Festplatz am Stadtsaal in Krumbach zu Gast. Zu sehen war aufregende Akrobatik unter der Zirkuskuppel. Artistin Patricia begeisterte mit einer Meerjungfrauen-Nummer an einem Fischernetz. Die waghalsige Vorführung entlockte am Premierentag bei den Gästen ein Aufstöhnen, als sich die zierliche Akrobatin halsbrecherisch von oben fallen ließ.

Auch ein Paar aus Kuba brachte das Publikum mit ihrer schnellen, schweißtreibenden Rollschuhshow zum Staunen. Aus Äthiopien zeigte ein Artist eine rasante Jonglage-Nummer mit vielen Bällen. Man konnte kaum wahrnehmen, wie viele Bälle es waren. Akrobatik an Tüchern, Akrobatik auf dem Boden der Zirkusarena, alles wurde professionell performt. Dazu passende Musik und eine Lichtshow. Zum Auftakt waren nur wenig Zuschauerinnen und Zuschauer erschienen, aber diese kamen voll auf ihre Kosten.

