Gebäudefassade in Krumbach mit Graffiti beschmiert

Zwischen Samstag und Montag besprühren Unbekannte ein Gebäude in der Brühlstraße in Krumbach mit Farbe. Wer hat etwas gesehen?

Von einer Schmiererei in Krumbach berichtet die Polizei. Laut ihrem Bericht wurde zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, die Fassade eines Gebäudes in der Brühlstraße mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 250 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)