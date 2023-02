Gefährliche Körperverletzung: Schnapsflasche auf Kopf geschlagen?

Ein 28-jähriger Mann soll nachts in Krumbach einem 20-Jährigen eine Schnapsflasche auf den Kopf geschlagen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am späten Donnerstagabend hat sich um etwa 23.35 Uhr in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach offensichtlich eine tätliche Auseinandersetzung ereignet. Laut Polizeibericht traf sich dort nach dem bisherigen Ermittlungsstand ein 28-Jähriger in Begleitung von zwei weiteren, momentan unbekannten männlichen Personen mit einem 20-Jährigen. Im weiteren Verlauf des Treffens habe der 28-Jährige den 20-Jährigen hinter eine Ecke gelockt und diesem dann gezielt mit einer Schnapsflasche auf den Kopf geschlagen.

Laut Polizeibericht keine sichtbaren Verletzungen

Hierbei ging die Flasche zu Bruch. Der 20-Jährige konnte flüchten und die Polizei alarmieren. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Augenscheinlich trug er aber keine sichtbaren Verletzungen davon. Zu diesem Fall sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. (AZ)