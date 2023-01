Geldanlagebetrug mit Kryptowährung

Wenn Gewinne locken, lassen sich Menschen oft verleiten, Geld zu investieren. Ein Mann hatte das Nachsehen, weil das Geld in die Taschen von Betrügern floss.

Geld verloren hat ein Mann, der bei der Polizeiinspektion Krumbach am Montag Anzeige erstattet hat. Laut Polizeibericht hat der 63-jährige Geschädigte einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich bei einer Geldanlage davongetragen. Beim Stöbern auf einer Videoplattform öffnete sich dem Geschädigten ein Link, dessen Betätigung angeblich sein Leben verändern würde. Nach der Aktivierung öffnete sich eine Internetseite, die bei einer Geldanlage in Kryptowährungen eine hohe Rendite versprach. Der Mann ließ sich dazu verleiten, Geld zu überweisen. Als er jedoch die versprochene Rückzahlung mit Rendite erwartete, seien die Betrüger nicht mehr erreichbar gewesen, so die Polizei in ihrem Bericht (AZ)