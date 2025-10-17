Gelebte Schulpartnerschaft

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, fand auf dem Sportplatz des Schulzentrums Krumbach ein besonderes Freundschaftsspiel zwischen der Schulmannschaft der Mittelschule Krumbach und der Krumbacher Firma Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG statt. Anlass war der Beginn einer neuen Schulpartnerschaft im Bereich der Berufsorientierung, die den Schülerinnen und Schülern künftig spannende Einblicke in die Arbeitswelt ermöglichen soll. Trotz eines engagierten Starts der Schulmannschaft zeigte sich schnell die Erfahrung der Betriebsmannschaft. Am Ende gewannen die Spieler von Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG verdient mit einem 5:1-Sieg. Das Freundschaftsspiel markierte einen gelungenen Start der neuen Schulpartnerschaft.

