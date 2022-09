Ausstellung in Gempfing: Erinnerung an einen großen Kunstlehrer

Plus Wie eine Ausstellung in Gempfing einen Teil der künstlerischen Biografie des Krumbacher Malers Sigurd Rakel erhellt.

Wenn ehemalige Studenten von Professor Josef Oberberger (1905 – 1994) ausstellen, darf Sigurd Rakel nicht fehlen. Schließlich war der Krumbacher Maler, Galerist und Kunstlehrer der letzte Assistent von Josef Oberberger, bevor dieser seine Lehrtätigkeit an der Akademie der Bildenden Künste München im Jahr 1974 beendete. Arbeiten von 60 der ungefähr 400 ehemaligen Oberberger-Schüler, zusammengestellt von Erich Hofgärtner, sind derzeit im Pfarrhaus von Gempfing, einem Stadtteil von Rain am Lech, zu sehen.