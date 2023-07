Krumbach

Generationenübergreifende Finanzdienstleister in Krumbach

Gerlinde und Gerhard Smetana vor ihrem Firmengebäude in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach.

Plus Seit 25 Jahren kümmern sich Smetanas in Krumbach um das Vermögen und die Werte ihrer Kunden und Kundinnen.

Der schlichte weiße Kubus in der Krumbacher Hans-Lingl-Straße mit seinem orangefarbenen Firmenlogo der Württembergischen Versicherung und den imposanten Fahnen vor dem großen Hof fällt sofort ins Auge. Das Anwesen strahlt Geradlinigkeit, Bodenständigkeit und Verlässlichkeit aus. Dieser Eindruck verstärkt sich in der Begegnung mit der Geschäftsführerin und dem Geschäftsführer des Unternehmens, die nicht verbergen können oder wollen, dass sie im heimischen Dialekt aufgewachsen sind. Es sind Mutter und Sohn, Gerlinde und Gerhard Smetana, in Balzhausen beheimatet und dort noch immer fest verwurzelt. All dies spürt man, Zuverlässigkeit schlägt zu Buche. In den 25 Jahren seit der Firmengründung ist es ihnen offenbar gut gelungen, Vertrauen aufzubauen und Kunden zu binden, denn beim Gründungsjubiläum am 1. Juli sind Hunderte von Kundinnen und Kunden der Einladung zur großen Feier gefolgt.

Der Weg zu einem florierenden Finanzdienstleistungsunternehmen braucht Zeit, Ausdauer, die Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden, Veränderungen zu wagen und die Firmenentwicklung solide aufzubauen. Die gelernte Bankkauffrau Gerlinde Smetana gründete 1998 in Balzhausen ihre Firma und bildete sich weiter zur Finanzierungs- und Versicherungskauffrau. 2006 erfolgte die Niederlassung in Krumbachs Stadtmitte und 2012 der Neubau in der Hans-Lingl-Straße. Im gleichen Jahr erfolgte die Zertifizierung zur Unternehmerin in der Assekuranz durch die IHK. Sohn Gerhard absolvierte in Ravensburg ein duales BWL-Studium mit Spezialisierung auf Finanzdienstleistung, Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen. Anschließend machte er die Fachexpertenausbildung für Gewerbeversicherungen. Seit zwölf Jahren ist er mit in der Firma, seit 2020 als gleichberechtigter Geschäftsführer.

