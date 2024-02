Krumbach

vor 50 Min.

Generationswechsel im Staatsforst: Josef Jäckle hört nach 35 Jahren auf

Nach 35 Jahren übergibt Förster Josef Jäckle den Krumbacher Staatsforst an Försterin Lena Tausch.

Plus Nach 35 Jahren ist für Förster Josef Jäckle Zeit, zu gehen. An seinem letzten Arbeitstag blickt er zurück, wie sich nicht nur der Krumbacher Wald verändert hat.

So richtig kann es sich Josef Jäckle noch nicht vorstellen. Wie es sein wird, wenn er nicht mehr mit dem ersten Tageslicht im Wald stehen muss. Wenn er künftig morgens einfach später aufstehen und in aller Ruhe seinen Kaffee trinken kann. Zunächst wird es sicher ungewohnt sein, immerhin kümmerte sich der Förster 35 Jahre lang zuverlässig um den Staatsforst um Krumbach. Stets interessiert an allen Waldbesuchern und immer für ein Schwätzchen zu haben, ist der 64-Jährige wohlbekannt. Es ist sein letzter Arbeitstag vor der Pension. Jäckle blickt auf viele Veränderungen zurück – als er den Krumbacher Forst übernahm, war vieles noch undenkbar.

Jäckle sitzt am Tisch des Bayerischen Forstamts in Weißenhorn, neben ihm seine Nachfolgerin Lena Tausch. Die beiden verstehen sich gut. Tausch wird nun das Amt übernehmen. Um darauf bestmöglich vorbereitet zu sein, stapfen die beiden schon seit etwa drei Wochen gemeinsam durch den Krumbacher Wald.

