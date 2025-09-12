Geographie zum Anfassen – unterwegs in den Allgäuer Alpen

Im Rahmen eines P-Seminars begaben sich 15 Schülerinnen und Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Mitte Juli auf eine selbst organisierte Exkursion in die Allgäuer Hochalpen. Begleitet wurden sie von den Lehrkräften Tröbelsberger und Neumeyer. Ziel der Tour war es, geographische Inhalte aus dem Unterricht mit praktischen Erfahrungen im alpinen Raum zu verknüpfen – und zugleich das Abenteuer Bergwelt hautnah zu erleben. Der Startpunkt der Tour lag in Hinterstein, einem kleinen Ort im Ostrachtal bei Bad Hindelang, der gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Von dort führte der Weg in drei Stunden zur Schwarzenberghütte, einer urigen Unterkunft auf etwa 1.380 Metern Höhe. Nach einer ersten Nacht in einfacher, aber gemütlicher Atmosphäre folgte der Aufstieg zum Großen Daumen (2.280 Meter). Die Anstrengung des langen Weges wurde mit Weitblicken über das Koblat und die umliegenden Gipfel mehr als belohnt. Nach sieben Stunden erreichte die Gruppe das Edmund-Probst-Haus unterhalb des Nebelhorns, das für eine Nacht zum Quartier wurde. Am dritten Tag folgte das alpine Highlight der Tour: der Gratweg zum Laufbacher Eck. Von dort aus bot sich ein spektakulärer Blick auf die Höfats und den Hochvogel – zwei der eindrucksvollsten Berge der Allgäuer Alpen. Nach dem Abstieg zum Giebelhaus stand ein letzter Anstieg zur Schwarzenberghütte an, bevor am vierten Tag der Weg zurück ins Tal und die Heimreise angetreten wurde. Trotz der teils fordernden Etappen kam auch das Gemeinschaftserlebnis nicht zu kurz. Baden im klaren Wasser des Koblatsees, gesellige Abende in den Hütten und das gemeinsame Meistern von Auf- und Abstiegen sorgten für bleibende Eindrücke.

