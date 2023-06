Krumbach

Georg Hofmeister wird 90: "Seine" Mühlkapelle ist mehr als ein Kleinod

Plus Georg Hofmeister hat sich in vieler Hinsicht um seine Heimatstadt Krumbach verdient gemacht. Jetzt feiert er seinen 90. Geburtstag.

"Ich wage es!" steht auf der Einladung, die Georg Hofmeister zur Feier seines 90. Geburtstags an seine Pfadfinderfreundinnen und -freunde geschrieben hat. Er meint damit den Übergang vom achten ins neunte Lebensjahrzehnt, den er am Donnerstag, 27. Juni, mit frischem Elan beginnen will. Seine Zukunftsdevise dafür lautet: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!"

Trotz großer Begabung als Glaser im elterlichen Betrieb gearbeitet

Der Jubilar ist 1933 als zweites Kind seiner Eltern Karolina und Franz Hofmeister geboren. Der Vater war Zinngießer- und Glasermeister, seine Mutter im Besitz des "Ladengeschäfts für irdenes Gut", also Geschirr und Aussteuerartikel aber auch Geschenke und Bilder sowie Kunstgewerbe. Der Lebensweg des Jubilars schien also schon vorgezeichnet. Bereits in der vierten Volksschulklasse ließ ihn der in Krumbach als Rektor und Komponist bekannte Max Welcker wissen: "Hofmeister, du gehörst in eine höhere Schule." Die Antwort des Zehnjährigen: "I muas hoim zom schaffa!" Dem war dann auch so: Der Bub absolvierte die nächsten vier Jahre die Volksschule und begann eine Woche nach der Währungsreform 1948 die Lehrzeit als Glaser im elterlichen Betrieb. Sie schloss er drei Jahre später in Augsburg als schwäbischer Kammersieger ab.

