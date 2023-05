Geparkter Pkw wird massiv beschädigt

Türe und Kotflügel eines Fahrzeugs werden in Krumbach demoliert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwochvormittag stellte ein 19-Jähriger seinen Pkw bei seiner Arbeitsstelle in der Krumbacher Dr.-Rothermel-Straße beziehungsweise bei einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße ab. Hierbei wurde die Türe und der Kotflügel hinten rechts beschädigt. Ein Verursacher ist laut Polizei ebenso wie der genaue Tatort nicht bekannt. Am Pkw des 19-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2500 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)